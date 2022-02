Lazio-Napoli 1-2 | il film della partita dello stadio Olimpico | VIDEO

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Vittoria molto importante, per 2-1, quella delin casa: grazie ai gol di Lorenzo Insigne e Fabián Ruiz i partenopei di Luciano Spalletti agganciano, così, il Milan in vetta alla classifica di Serie A. Inutile la rete di Pedro

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - cn1926it : 'Il successo è una conseguenza, non un obiettivo” #Napoli sogna il tricolore - IoNascoQui : Lazio – Napoli 1 – 2: le parole di Zaccagni ai microfoni di LSC nel post partita -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

Lacade all'Olimpico 2 - 1 sotto i colpi di unspietato e saluta le già residue speranze di poter lottare per il quarto posto. L'ex Spalletti invece torna in grande stile e con questa ...... l'ultimo messo a segno dal Cigno di Sarajevo al minuto 47 di- Inter lo scorso 12 febbraio. ... Nei primi 4 anni alla, il piacentino ha sempre fatto peggio nelle seconde 19 giornate (2016 - ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lazio Napoli, le pagelle dei quotidiani sportivi: brilla Pedro, delude ancora una volta Patric.Prima Insigne regala una magia ai tifosi in trasferta, poi Pedro (subentrato) pareggia i conti a pochi minuti dal 90', infine Fabian Ruiz – con un colpo da biliardo – regala la vittoria a Spalletti. L ...