Lazio | Cataldi in Paideia per accertamenti – FOTO

Il centrocampista della Lazio Cataldi è in Paideia per svolgere visite di controllo dopo l'infortunio Dopo il problema muscolare accusato al termine della partita contro il Porto, Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, si è accomodato in tribuna contro il Napoli. ? Visite di controllo in corso in @ClinicaPaideia per @CataldiDanilo pic.twitter.com/IfdXZsRxKv— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 28, 2022 Il centrocampista della Lazio è giunto in Paideia per svolgere tutte le visite mediche di controllo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

