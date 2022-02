Laura Pausini e il milione di euro chiesto ad Alda D’Eusanio: la smentita della cantante. «Ecco com’è andata» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alda D’Eusanio ha spiegato in un’intervista al settimanale “Vero” che Laura Pausini le avrebbe chiesto un milione di euro di risarcimento per le parole pronunciate sul suo matrimonio al Grande Fratello Vip. Da allora la carriera della conduttrice sarebbe precipitata e nessuno la chiamerebbe più in uno studio televisivo. Ora la cantante tramite il suo staff smentisce la cifra. Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, Alda D’Eusanio aveva parlato del marito di Laura Pausini, Paolo Carta, ritenendolo responsabile di violenze domestiche. Al settimanale “Vero” ha dichiarato: «Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha spiegato in un’intervista al settimanale “Vero” chele avrebbeundidi risarcimento per le parole pronunciate sul suo matrimonio al Grande Fratello Vip. Da allora la carrieraconduttrice sarebbe precipitata e nessuno la chiamerebbe più in uno studio televisivo. Ora latramite il suo staff smentisce la cifra. Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia,aveva parlato del marito di, Paolo Carta, ritenendolo responsabile di violenze domestiche. Al settimanale “Vero” ha dichiarato: «Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho ...

