Laura Miola | mamma bis L’importanza di normalizzare maternità con disabilità

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 28 febbraio 2022)è diventataper la seconda volta: lo scorso 26 febbraio è nato Andrea e con queste parole dà la notizia sui social: 26 febbraio alle ore 20:37. Il mio cuore scoppiava di gioia per la seconda volta. Benvenuto mio piccolo Andrea ?e la malattiaè affetta da una malattia, la neuropatia periferica, che l’ha costretta sulla sedia a rotelle. La diagnosi è arrivata sin da bambina, maè riuscita a scoprirne la causa solo 24 anni dopo; era il 2014 quando i medici hanno dato un nome alla patologia che l’ha colpita togliendole la possibilità di camminare: ossia la malattia di Charcot-Marie-Tooth. In tutti questi anni,e il marito non hanno mai nascosto il loro desiderio di avere dei bambini, ma non sapevano se la ...