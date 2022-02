L’Atalanta mette nel mirino Thorsby: il giocatore fa chiarezza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del calcio d’inizio del match contro L’Atalanta, il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby ha detto la sua sull’interesse dei nerazzurri, che l’hanno messo nel mirino nella scorsa sessione di mercato. Rispondendo alla domanda su cosa l’abbia spinto a restare alla Samp, il giocatore ha detto: “Tutti sanno che qui alla Sampdoria io sono contentissimo. Noi giochiamo per la salvezza, è stata una stagione difficile, ma abbiamo la possibilità di recuperare nel finale“. Thorsby Sampdoria SerieASul match, che chiude oggi la ventisettesima giornata di Serie A, Thorsby ha poi aggiunto: “Questa partita è come una finale, lo è anche per L’Atalanta, che è tra le prime quattro. Noi cerchiamo la continuità: questo match può ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del calcio d’inizio del match contro, il centrocampista della Sampdoria Mortenha detto la sua sull’interesse dei nerazzurri, che l’hanno messo nelnella scorsa sessione di mercato. Rispondendo alla domanda su cosa l’abbia spinto a restare alla Samp, ilha detto: “Tutti sanno che qui alla Sampdoria io sono contentissimo. Noi giochiamo per la salvezza, è stata una stagione difficile, ma abbiamo la possibilità di recuperare nel finale“.Sampdoria SerieASul match, che chiude oggi la ventisettesima giornata di Serie A,ha poi aggiunto: “Questa partita è come una finale, lo è anche per, che è tra le prime quattro. Noi cerchiamo la continuità: questo match può ...

