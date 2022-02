L’arcivescovo Delpini a Treviglio: “Né indifferenti né rassegnati davanti alla guerra e alle sfide di oggi” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Treviglio. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha presieduto lunedì mattina 28 febbraio alle 8 la Messa del Miracolo nel Santuario di Treviglio. La celebrazione ricorda il pianto miracoloso dell’affresco della Madonna delle lacrime che convinse il generale francese Lautrec a non distruggere la città di Treviglio il 28 febbraio del 1522. Da quel giorno, esattamente 500 anni fa, l’ultimo giorno di febbraio è festa grande a Treviglio. L’OMELIA DELL’arcivescovo MARIO Delpini Delpini ha anche celebrato, per tutti i giorni della Novena, la Messa delle ore 6 e la Compieta delle 20.30 in santuario, potendo così vedere la grande partecipazione dei trevigliesi alle funzioni legate ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022)di Milano, monsignor Mario, ha presieduto lunedì mattina 28 febbraio8 la Messa del Miracolo nel Santuario di. La celebrazione ricorda il pianto miracoloso dell’affresco della Madonna delle lacrime che convinse il generale francese Lautrec a non distruggere la città diil 28 febbraio del 1522. Da quel giorno, esattamente 500 anni fa, l’ultimo giorno di febbraio è festa grande a. L’OMELIA DELMARIOha anche celebrato, per tutti i giorni della Novena, la Messa delle ore 6 e la Compieta delle 20.30 in santuario, potendo così vedere la grande partecipazione dei trevigliesifunzioni legate ...

