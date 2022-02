'Lanciavamo in aria i nostri figli per passare il confine'. Il racconto di due profughe ucraine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) AGI - “Per fari bambini ce liper qualche metro da una parte all'altra della coda in modo da evitare che venissero schiacciati”. Irina e Susana raccontano all'AGI uno dei momenti più difficili nella traversata da Leopoli, città ucraina vicina alla Polonia, verso Dello, il piccolo Comune in provincia di Brescia che le ha accolte. Nel loro Paese hanno lasciato i mariti, che sono tra loro fratelli, e che stanno combattendo contro l'esercito russo. "Ho urlato quando il mio bambino è rimasto dall'altra parte" Per adesso Susana coidi 12 e 2 anni, e Irina, con una bambina di 7, sono ospiti nella villetta di Irina il cui marito le è andate a prendere in Polonia assieme alo Victor, amico d'infanzia di Susana. Il sindaco Paolo Vielmetti ha promesso che gli metterà a disposizione una casa. ...

