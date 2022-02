L’Amico Imperfetto | il romanzo noir e psicologico di Rosario Galli nella Roma degli anni Cinquanta e Settanta

Leggi su funweek

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si intitolaed è ildi debutto di, che dopo aver scritto numerose piece teatrali, affronta a testa alta il mondo della letteratura. Edito da fila37 si tratta di, una storia coraggiosa e a tratti irriverente che porta in scena la crisi del maschio, amori e disillusione. LEGGI ANCHE: — Garbatella: il murales green Urban Fragments di Maria Ginzburg “…sai cos’è la perla? È la malattia della conchiglia, la perla si forma quando un parassita entra nell’ostrica, e in alcuni casi dopo averle generate le ostriche muoiono. Senza la malattia non nasce la perla e la bellezza di un oggetto così perfetto”...