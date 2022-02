L’amica geniale: Alba Rohrwacher è la nuova Lenù della quarta stagione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sarà Alba Rohrwacher la nuova Lenù de L’amica geniale 4. Il volto dell’attrice che interpreterà una delle due protagoniste della fiction, è stato svelato nella scena finale dell’ultima puntata della terza stagione, andata in onda su Rai Uno domenica 27 febbraio 2022. Vi raccomandiamo... L'amica geniale: i look più belli di Gaia Girace, Lila nella fiction La serie, tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, ha avuto enorme successo e si concluderà con il capitolo numero quattro, quello in cui, appunto, Alba Rohrwacher voce narrante per tre stagioni, sarà il volto adulto di Lenù in L’amica ... Leggi su diredonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Saràlade4. Il volto dell’attrice che interpreterà una delle due protagonistefiction, è stato svelato nella scena finale dell’ultima puntataterza, andata in onda su Rai Uno domenica 27 febbraio 2022. Vi raccomandiamo... L'amica: i look più belli di Gaia Girace, Lila nella fiction La serie, tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, ha avuto enorme successo e si concluderà con il capitolo numero quattro, quello in cui, appunto,voce narrante per tre stagioni, sarà il volto adulto diin...

Advertising

valigiablu : L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 - aslowlandslide : RT @makakog: Comunque tweet di apprezzamento per queste due grandissime attrici e per il lavoro straordinario che hanno fatto nelle prime 3… - lostthemoth : Gli ascolti così basso de l'amica geniale hanno fatto male, spero che almeno in streaming vada meglio - eclissidiluna_ : RT @coprimiIespalle: l'amica geniale x opere d'arte #LAmicaGeniale3 #LAmicaGeniale - Teleblogmag : La terza stagione de L'Amica Geniale si chiude con il reveal della nuova attrice. Ecco chi interpreterà Elena nell… -