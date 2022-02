L’amica geniale: Alba Rohrwacher è la nuova Lenù della quarta stagione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il volto dell’attrice che interpreterà una delle due protagoniste nel capito numero quattro della fiction, è stato svelato nella scena finale dell’ultima puntata della terza stagione, andata in onda su Rai Uno domenica 27 febbraio 2022. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il volto dell’attrice che interpreterà una delle due protagoniste nel capito numero quattrofiction, è stato svelato nella scena finale dell’ultima puntataterza, andata in onda su Rai Uno domenica 27 febbraio 2022. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

TataChips86 : Quando volete che faccio il thread di parallelismi tra La Figlia Oscura e l'Amica Geniale? Ne ho fatti alcuni...ma… - alinatheduck_ : @valeh89 per l'amica geniale? In quegli anni lì non avevano molto spazio per le sfumature. Poi vabbè, per la Ferran… - isa_nutter : @uomoconbarba Come te non ho visto L'amica geniale, ma la Rohrwacher è un'attrice bravissima. Degno di nota il suo… - suungrise : RT @coprimiIespalle: l'amica geniale x opere d'arte #LAmicaGeniale3 #LAmicaGeniale - lillydessi : L'Amica Geniale dove è stato girato: dove si trova nella realtà il rione e tutte le location - Amalfi Notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amica geniale L'amica geniale, le differenze tra la serie tv e il libro di Elena Ferrante Sky Tg24