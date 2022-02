L’Amica Geniale 4 si farà? Quando esce | trama e anticipazioni sulla quarta stagione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è conclusa ieri, domenica 27 febbraio, la terza e imperdibilede, la serie tv di successo di Rai 1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Ma la curiosità dei telespettatori, che da sempre seguono le vicende delle due ragazze, Lina e Lenù, è una: sila seconda parte? Eandrà in onda? LadeUna certezza c’è: ladesie sarà anche l’ultima perché i libri di Elena Ferrante sono quattro. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno, quindi salvo cambiamenti all’ultimo minuto la messa in onda è prevista nel 2024: ma un periodo ‘ufficiale’ ancora non c’è, ...