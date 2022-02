L’Amica Geniale 4: Ecco chi sono le prossime Elena e Lila, Svelate le nuove attrici: Alba e Irene (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo splendido finale de “L’Amica Geniale 3“, una delle più celebrate serie italiane in assoluto, ha visto l’uscita di scena di Margherita Mazzucco e Gaia Girace dalle vesti di Lenù e Lila. Tanto si è parlato di chi prenderà il loro posto. Ieri è stato svelato un nome o forse due. Elena si guarda allo specchio come Margherita Mazzucco ma nell’inquadratura successiva il volto ha le fattezze di Alba Rohrwacher, voce narrante della serie e compagna di Saverio Costanzo, il regista delle prime due stagioni della fiction di Rai1 amata da pubblico e critica. Chi sarà invece la nuova Lila ovvero chi prenderà il posto di Gaia Girace? I telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio. In un frame non sembra essere inquadrata Gaia Girace ma un’attrice che sembra tale e quale a lei, con ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo splendido finale de “3“, una delle più celebrate serie italiane in assoluto, ha visto l’uscita di scena di Margherita Mazzucco e Gaia Girace dalle vesti di Lenù e. Tanto si è parlato di chi prenderà il loro posto. Ieri è stato svelato un nome o forse due.si guarda allo specchio come Margherita Mazzucco ma nell’inquadratura successiva il volto ha le fattezze diRohrwacher, voce narrante della serie e compagna di Saverio Costanzo, il regista delle prime due stagioni della fiction di Rai1 amata da pubblico e critica. Chi sarà invece la nuovaovvero chi prenderà il posto di Gaia Girace? I telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio. In un frame non sembra essere inquadrata Gaia Girace ma un’attrice che sembra tale e quale a lei, con ...

Cle_Italienne : #Actualités 28 febbraio 2022 - Alba Rohrwacher è la nuova Lenù de L'amica geniale ?? - CinecittaNews : ALBA ROHRWACHER SARÀ LENÙ ADULTA NE 'L'AMICA GENIALE' La scena finale della terza stagione rivela che Alba Rohrwa… - Art3misi4 : RT @siriusamanim: l’amica geniale: storia di chi fugge e di chi resta (2022) dir. daniele luchetti - folklovermono : a me de l'amica geniale interessa da morire non ho mai visto una saga così non vedo l'ora di approfondire con i libri - infoitcultura : Per L'amica Geniale 4 Elena cambia volto: niente sarà più come prima -

