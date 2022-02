L’Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher la nuova Lenù: chi sarà invece Lila? (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Amica Geniale 4 La puntata conclusiva della serie ci ha rivelato chi interpreterà Elena da adulta: ma chi prenderà il posto di Lila? Scopriamolo La terza stagione de L’Amica Geniale è giunta al termine nella serata del 27 febbraio su Rai1. Nell’episodio conclusivo di questo nuovo capitolo abbiamo assistito ad una profonda crisi del matrimonio di Elena e Pietro, subito dopo l’arrivo a casa loro di Nino Sarratore. L’Amica Geniale (Fonte: Instagram)I due, infatti, capiscono di essere ancora innamorati, Lenù, però, chiarisce a Sarratore che non ha nessuna intenzione di interpretare il ruolo dell’amante e chiede a Nino di lasciare la moglie. Quando il giovane trova il coraggio di rivelare tutto a Eleonora, anche Elena decide di ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 febbraio 2022)4 La puntata conclusiva della serie ci ha rivelato chi interpreterà Elena da adulta: ma chi prenderà il posto di? Scopriamolo La terza stagione deè giunta al termine nella serata del 27 febbraio su Rai1. Nell’episodio conclusivo di questo nuovo capitolo abbiamo assistito ad una profonda crisi del matrimonio di Elena e Pietro, subito dopo l’arrivo a casa loro di Nino Sarratore.(Fonte: Instagram)I due, infatti, capiscono di essere ancora innamorati,, però, chiarisce a Sarratore che non ha nessuna intenzione di interpretare il ruolo dell’amante e chiede a Nino di lasciare la moglie. Quando il giovane trova il coraggio di rivelare tutto a Eleonora, anche Elena decide di ...

Advertising

vocedelverbo_ : recuperando le ultime due puntate de l’amica geniale - quelllesurprise : io che guardo gli ultimi episodi de l'amica geniale e non riesco a decidere chi mi stia più sul culo tra lenù, pietro e nino - pIuginlasky : RT @siriusamanim: l’amica geniale: storia di chi fugge e di chi resta (2022) dir. daniele luchetti - starsvessel : RT @makakog: Comunque tweet di apprezzamento per queste due grandissime attrici e per il lavoro straordinario che hanno fatto nelle prime 3… - giulstoms : RT @siriusamanim: l’amica geniale: storia di chi fugge e di chi resta (2022) dir. daniele luchetti -

Ultime Notizie dalla rete : L’Amica Geniale L'amica geniale, le differenze tra la serie tv e il libro di Elena Ferrante Sky Tg24