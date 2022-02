“L’amica Geniale 4”: Alba Rohrwacher entra nel cast? (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’attrice interpreterà Lenù da grande Alba Rohrwacher dovrebbe, manca l’annuncio ufficiale ma è solo una formalità, entrare nel cast della quarta e ultima stagione de “L’amica Geniale”. La fiction, prorotta da Rai e HBO, è andata in onda in queste settimane su Rai Uno, con l’ultima puntata ieri sera 27 febbraio. Alba Rohrwacher sarà infatti Lenù della quarta stagione. A confermalo proprio il finale della terza “Storia di chi fugge e di chi resta”. Non solo l’attrice ha anche fatto da voce narrante. La vecchia e la nuova Lenù.Alba Rohrwacher sarà Lenù da grande in #LAmicaGeniale4, l’ultima stagione.#LAmicaGeniale #LAmicaGeniale3 pic.twitter.com/mSYyXm80Uh — È sempre ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’attrice interpreterà Lenù da grandedovrebbe, manca l’annuncio ufficiale ma è solo una formalità,re neldella quarta e ultima stagione de “”. La fiction, prorotta da Rai e HBO, è andata in onda in queste settimane su Rai Uno, con l’ultima puntata ieri sera 27 febbraio.sarà infatti Lenù della quarta stagione. A confermalo proprio il finale della terza “Storia di chi fugge e di chi resta”. Non solo l’attrice ha anche fatto da voce narrante. La vecchia e la nuova Lenù.sarà Lenù da grande in #LAmica4, l’ultima stagione.#LAmica#LAmica3 pic.twitter.com/mSYyXm80Uh — È sempre ...

