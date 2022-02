L' Amica Geniale 3 e il finale sconvolgente di Lenù

Advertising

valigiablu : L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 - maplewhite1912 : ?? L'amica Geniale - Storia di chi fugge e di chi resta (2022) - gsorix : RT @danieleluchetti: È vero, Nino Sarratore ha sparso figli un po' ovunque nell'Amica Geniale. Ma anche Elena Bouryka ed io ne abbiamo spa… - elena69463677 : RT @danieleluchetti: È vero, Nino Sarratore ha sparso figli un po' ovunque nell'Amica Geniale. Ma anche Elena Bouryka ed io ne abbiamo spa… - _disagiulia_ : Ora, io L'amica geniale non l'ho mai visto, ma leggendo i commenti qui su mi era venuta voglia di recuperarlo propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Amica Geniale

Nel finale di 'L'3' Elena Greco... Si è appena conclusa l' ultima puntata de ' L'3 '. Elena ha lasciato Pietro per Nino . Nell'ultima scena mentre era in aereo, la scrittrice romanziera si ...Alba Rohrwacher è Elena ne L'4 ? La risposta ormai sembra certa grazie ad un passaggio di testimone che ha commosso e lasciato senza parole i fan della serie ieri sera. La regia di Daniele Lucchetti è stata ...La spiegazione del finale della terza stagione de L’Amica Geniale con l’entrata in scena di Elena Greco in fase adulta: si tratta di Alba Rohrwacher ...A Fanpage.it, l’attore che interpreta Pietro Airota racconta le sue impressioni sul finale di stagione de L’Amica Geniale: “Finale intenso ...