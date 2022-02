L’AMICA GENIALE 3: ANALISI ASCOLTI DELLA SERIE TV CON GAIA GIRACE E MARGHERITA MAZZUCCO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è conclusa su Rai1 la terza stagione delL’AMICA GENIALE, la SERIE con GAIA GIRACE e MARGHERITA MAZZUCCO tratta dai romanzi bestseller di Elena Ferrante. Di seguito trovate la media finale corredata di target e confronti.La seconda stagione delL’AMICA GENIALE comprendeva 8 episodi e aveva ottenuto una media di 6.632.000 telespettatori e uno share del 28,34% medio. La seconda stagione, con un totale sempre di 8 episodi, ottiene una media dei singoli episodi di 4.583.000 telespettatori e il 21,29% di share.Tra la prima e la seconda stagione si registra un calo di 2.049.000 telespettatori e il 7,05% di share in meno.Passiamo alle medie per target. L’AMICA GENIALE 3 nel target commerciale ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è conclusa su Rai1 la terza stagione del, lacontratta dai romanzi bestseller di Elena Ferrante. Di seguito trovate la media finale corredata di target e confronti.La seconda stagione delcomprendeva 8 episodi e aveva ottenuto una media di 6.632.000 telespettatori e uno share del 28,34% medio. La seconda stagione, con un totale sempre di 8 episodi, ottiene una media dei singoli episodi di 4.583.000 telespettatori e il 21,29% di share.Tra la prima e la seconda stagione si registra un calo di 2.049.000 telespettatori e il 7,05% di share in meno.Passiamo alle medie per target.3 nel target commerciale ...

