L'allerta nucleare terremota le Borse Affonda il rublo (-30%), Europa in calo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo lunedì nero in arrivo per i mercati europei con le nuove sanzioni imposte dall'Occidente a Mosca e il prolungarsi del conflitto in Ucraina: l'Euro Stoxx 50 perde il 3,6%, i future sul Dax di Francoforte scivolano del 3,8% e quelli sull'indice Ftse 100 di Londra Segui su affaritaliani.it

