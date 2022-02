Lakers imbarazzanti | i Pelicans passeggiano a Los Angeles

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Disfatta casalinga clamorosa deicontro New Orleans, che ora inseguono con convinzione l'accesso al Play - in e minacciano proprio i gialloviola. Vittoria comodissima, invece, per i Denver ...

La Gazzetta dello Sport

Ap Los Angeles- New Orleans Pelicans 95 - 123 ? Peggio di così i Los Angeles(27 - 33) non potrebbero fare. Una sconfitta inqualificabile con New Orleans (25 - 36), che insegue dalle ...Davis: 'Si può anche perdere, ma giocando nella maniera giusta' Cercando di trovare una soluzione per uscire da questa brutta sconfitta ? dopo che iavevano vinto le tre partite precedenti ?, ...