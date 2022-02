La Vita in Diretta, Anastasia Kuzmina e la paura della guerra ucraina: 'Lì la mia famiglia, mi sento impotente' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Solo un mese fa confidava sui social il proprio timore per una possibile invasione russa del suo Paese d'origine, l' ucraina . Ora che il peggiore dei suoi incubi è diventato realtà, Anastasia Kuzmina ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Solo un mese fa confidava sui social il proprio timore per una possibile invasione russa del suo Paese d'origine, l'. Ora che il peggiore dei suoi incubi è diventato realtà,...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? La #SeaWatch4 è diretta verso Trapani, il porto di sbarco assegnatoci dalle autorità. Incontreremo meteo avverso… - sonoelisaa : RT @luceecenere_: Deddy che entra e legge che girerà un videoclip dentro al vulcano PS questa diretta è la mia vita - d_giovannelli : RT @Microbitalia: Tra 20 minuti saremo in diretta dal Polo Nord con il team del prof. @d_giovannelli con cui parleremo di quanto possa esse… - SimonaCroisette : Stefano Accorsi ovunque oggi tra La vita in diretta/ Tg1 e #isolitiignoti e tra poco protagonista del remake della… - Microbitalia : Tra 20 minuti saremo in diretta dal Polo Nord con il team del prof. @d_giovannelli con cui parleremo di quanto poss… -