La vita bugiarda degli adulti | tutto sulla nuova serie Netflix | adattamento del romanzo di Elena Ferrante

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ci da dei nuovi aggiornamentitratta daldella. Ormai da tempo che girava la voce cheaveva in cantiere unaispirata a La, l’ultimodipubblicato da Edizio E/O ma, fino ad ora, ignoravamo quasi tutti i dettagli. Per fortuna, ora è lo stesso servizio streaming a dirci qualcosa in più, le cui riprese sono tutt’ora in corso d’opera a Napoli: Lasarà composta da 6 episodi e vedrà la luce...

3 ore fa È in arrivo su Netflix la nuova serie TV totalmente italiana, Ladegli Adulti , adattamento dell'omonimo ultimo romanzo di Elena Ferrante . Lo spettacolo sarà ambientato in una Napoli a due facce : ' la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera ...Netflix ha rivelato il cast completo de 'Ladegli adulti': la serie in 6 episodi tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante (edito da edizioni e/o), che debutterà entro la fine del 2022 in tutti i paesi in cui il servizio è ...Netflix rivela il cast completo de “La vita bugiarda degli adulti”, la serie, in sei episodi, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, che debutterà entro la fine del 2022 ...'La vita bugiarda degli adulti' arriva su Netflix: la piattaforma streaming svela il cast della serie tv tratta dai libri di Elena Ferrante.