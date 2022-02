La vita bugiarda degli adulti, svelato il cast della nuova serie di Elena Ferrante (Di lunedì 28 febbraio 2022) Presto approderà su Netflix La vita bugiarda degli adulti, la nuova serie tv ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, autrice de L’amica geniale, che ha visto anche la collaborazione di Emma Marrone. Recentemente i canali ufficiali della piattaforma streaming hanno diffuce le prime immagini del cast composta da Azzurra Mennella (Ida), Giordana Marengo (Giovanna) e Rossella Gamba (Angela), Alessandro Preziosi (Andrea), Susy Del Giudice (Margherita), Pina Turco (Nella) e Biagio Forestieri (Mariano) e Valeria Golino (Vittoria). Tra gli attori ritroveremo anche Giovanni Buselli che ne L’amica geniale ha vestito i panni di Enzo Scanno. Nella nuova serie Netflix, invece, Giovanni interpreterà ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Presto approderà su Netflix La, latv ispirata ai romanzi di, autrice de L’amica geniale, che ha visto anche la collaborazione di Emma Marrone. Recentemente i canali ufficialipiattaforma streaming hanno diffuce le prime immagini delcomposta da Azzurra Mennella (Ida), Giordana Marengo (Giovanna) e Rossella Gamba (Angela), Alessandro Preziosi (Andrea), Susy Del Giudice (Margherita), Pina Turco (Nella) e Biagio Forestieri (Mariano) e Valeria Golino (Vittoria). Tra gli attori ritroveremo anche Giovanni Buselli che ne L’amica geniale ha vestito i panni di Enzo Scanno. NellaNetflix, invece, Giovanni interpreterà ...

