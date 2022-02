(Di lunedì 28 febbraio 2022) È appena terminata la terza stagione de L’amica geniale, grande successo di critica e pubblico, nonostante la flessione negli ascolti dell’ultima puntata dovuta probabilmente all’attenzione di molti telespettatori rivolta alle sortiguerra in Ucraina. Ma un altro romanzo di Elena Ferrante è già pronto per essere adattato in una trasposizione televisiva. La piattaforma di streaming americana,, ha infatti ufficializzato ildel nuovo prodotto originale, La. Vi raccomandiamo... SKAM Italia 5:annuncia i nomi dei protagonisti e il via delle riprese Ladovrebbe essere disponibile entro la fine del 2022 e vedrà, tra gli ...

Advertising

playersmag : Prossimamente su Netflix l'adattamento a serie della Vita Bugiarda degli Adulti di Elena Ferrante. Del libro vi abb… - infoitcultura : “La vita bugiarda degli adulti”, Netflix svela il cast (completo) della serie - tuttopuntotv : La via bugiarda degli adulti, Alessandro Preziosi e Valeria Golino nel cast #Netflix #lavitabugiardadegliadulti - wajtingforlouis : RT @ertreninothomas: Aspettando la vita bugiarda degli adulti su netflix molto intrepidamente - ertreninothomas : Aspettando la vita bugiarda degli adulti su netflix molto intrepidamente -

Ultime Notizie dalla rete : vita bugiarda

Netflix ha rivelato il cast completo de 'Ladegli adulti': la serie in 6 episodi tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante (edito da edizioni e/o), che debutterà entro la fine del 2022 in tutti i paesi in cui il servizio è ...Netflix ha annunciato il cast completo della serie Ladegli adulti , progetto in sei episodi tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante , edito da Edizioni E/O, che debutterà entro la fine del 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è ...'La vita bugiarda degli adulti' arriva su Netflix: la piattaforma streaming svela il cast della serie tv tratta dai libri di Elena Ferrante.Sono attualmente in corso le riprese della nuova serie originale Netflix tratta dall'ultimo romanzo di Elena Ferrante. Dal cast alla data di uscita, ecco tutto ciò che sappiamo ...