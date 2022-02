La Villa di Poggio fra transenne e precarietà E il Museo della Natura morta chiuso da mesi

Advertising

Saint Helena (fresco), Pugliani, Domenico (d.1658) - Villa del Poggio Imperiale, Florence, Italy.

Due anni di pandemia hanno quasi fermato il tempo allaMedicea dia Caiano. In due anni questo gioiello architettonico, patrimonio dell'Unesco, ha visto la metà del personale andare in pensione. Non solo. Le manutenzioni e i lavori ......scolastica che con la nuova realizzazione della scuola primaria di San Donato ine l'...già operato alcuni interventi di riorganizzazione degli spazi interni dell'edificio di via dellaper ...La Villa Medicea di Poggio è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel 2013. Fu progettata da Giuliano da Sangallo per Lorenzo il Magnifico, come esempio di architettura rinascimentale ...La pandemia ha come fermato il tempo nel gioiello patrimonio dell’Unesco. Il direttore Sbaraglio: "Servono tante risorse". Personale dimezzato, lavori in corso e manutenzioni in ritardo. "Il Covid ha ...