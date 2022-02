La UEFA scarica Gazprom: ufficiale la rescissione con lo sponsor (Di lunedì 28 febbraio 2022) della Champions e non solo. Decisione dovuta ai conflitti in Ucraina La notizia era nell’aria, ora è anche ufficiale: la UEFA rompe con lo sponsor Gazprom, un’azienda energetica russa parzialmente controllata dallo Stato. Decisione inevitabilmente legata ai conflitti in Ucraina. IL COMUNICATO ufficiale – «La UEFA ha deciso oggi di porre fine alla sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e copre tutti gli accordi esistenti, tra cui la UEFA Champions League, le competizioni UEFA per nazionali e UEFA EURO 2024». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) della Champions e non solo. Decisione dovuta ai conflitti in Ucraina La notizia era nell’aria, ora è anche: larompe con lo, un’azienda energetica russa parzialmente controllata dallo Stato. Decisione inevitabilmente legata ai conflitti in Ucraina. IL COMUNICATO– «Laha deciso oggi di porre fine alla sua partnership conin tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e copre tutti gli accordi esistenti, tra cui laChampions League, le competizioniper nazionali eEURO 2024». L'articolo proviene da Calcio News 24.

