La Süddeutsche | «Fermate Infantino | il “kapo” senza scrupoli del calcio-business»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “rappresenta la faccia brutta edeldel. Un altro uomo di potere egocentrico che la comunità internazionale dovrebbe iniziare a fermare”. LaZeitung non lascia molto al non detto quando si tratta di criticare il potere. L’autorevole quotidiano tedesco torna sulla crisi Ucraina e la reazione “pavida” dello sport. Le risposte dello sport tedesco, della Uefa e del Cio “praticamente si soddisfano da sole: annullare per il momento tutti gli eventi sportivi in ??Russia e Bielorussia”. “In Germania è particolarmente difficile staccarsi da una narrativa che è sempre stata una menzogna e che ora sta crollando di fronte a un raid con il rischio di conflagrazione: che sport e politica vadano separati. Questa è una sciocchezza” “Il boss del Cio ...