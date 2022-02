La struttura del DNA, 69 anni dalla magnifica scoperta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quella dell’acido desossiribonucleico, meglio conosciuto come DNA, è stata una delle scoperte più importanti del Ventesimo Secolo. Le ricerche in questo campo hanno però origini più antiche, infatti il primo ad isolarlo fu il biochimico svizzero Friedrich Miescher, e gli diede il nome di nucleina. Gli studi su quella sostanza microscopica proseguirono a lungo, poiché solo nel 1953 si giunse effettivamente ad una conclusione. La storia degli studi sul DNA Sebbene già dai primi decenni del 1900 gli scienziati avessero capito che il DNA fosse una molecola in grado di trasmettere l’informazione genetica da un organismo all’altro, trovare quale fosse la sua struttura fu il passaggio più difficile. Fu indispensabile la collaborazione tra il biologo americano James Watson ed il fisico britannico Francis Crick. I due unirono le loro giovani menti ed il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quella dell’acido desossiribonucleico, meglio conosciuto come DNA, è stata una delle scoperte più importanti del Ventesimo Secolo. Le ricerche in questo campo hanno però origini più antiche, infatti il primo ad isolarlo fu il biochimico svizzero Friedrich Miescher, e gli diede il nome di nucleina. Gli studi su quella sostanza microscopica proseguirono a lungo, poiché solo nel 1953 si giunse effettivamente ad una conclusione. La storia degli studi sul DNA Sebbene già dai primi decenni del 1900 gli scienziati avessero capito che il DNA fosse una molecola in grado di trasmettere l’informazione genetica da un organismo all’altro, trovare quale fosse la suafu il passaggio più difficile. Fu indispensabile la collaborazione tra il biologo americano James Watson ed il fisico britco Francis Crick. I due unirono le loro giovani menti ed il ...

