La storia di Aliona tra Vicenza e Kiev: "Vado in guerra, pronta a fare l’infermiera e a combattere" (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Ho paura di uccidere ma non di morire. Lo farò solo se costretta. E se il mio corpo dovesse servire per salvare la vita a un mio fratello ucraino, sono pronta a morire. Non ho paura». Aliona è un... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Ho paura di uccidere ma non di morire. Lo farò solo se costretta. E se il mio corpo dovesse servire per salvare la vita a un mio fratello ucraino, sonoa morire. Non ho paura».è un...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La storia di Aliona in partenza da Vicenza diretta a Kiev: 'Vado in guerra. Torno a casa, sono pronta a… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La storia di Aliona in partenza da Vicenza diretta a Kiev: 'Vado in guerra. Torno a casa, sono pronta a fare l… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La storia di Aliona in partenza da Vicenza diretta a Kiev: 'Vado in guerra. Torno a casa, sono pronta a fare l… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La storia di Aliona in partenza da Vicenza diretta a Kiev: 'Vado in guerra. Torno a casa, sono pronta a fare l… - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La storia di Aliona in partenza da Vicenza diretta a Kiev: 'Vado in guerra. Torno a casa, sono pronta a fare l… -