La storia del «falso screenshot di Repubblica» con il refuso nella parola lanciarazzi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tra le notizie del giorno nel feed Twitter di Repubblica oggi è comparso un tweet diverso dal solito. Vista la grande diffusione dello screen – che la redazione ha affermato essere falso – si è ritenuto necessario un chiarimento in merito alla questione. Lo screen Repubblica lanciarazzi dell’articolo di live blog che fa update costante sulle ultime notizie dalla guerra Russia Ucraina – che è circolato tanto nelle ultime ventiquattro ore – contiene un vistosissimo errore ripetuto almeno un paio di volte. La parola lanciacaz*i – stando a quanto dice Repubblica – non sarebbe mai comparsa sul loro sito. Sta circolando da oltre 24 ore un falso screenshot di Repubblica con un presunto refuso in un nostro articolo, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tra le notizie del giorno nel feed Twitter dioggi è comparso un tweet diverso dal solito. Vista la grande diffusione dello screen – che la redazione ha affermato essere– si è ritenuto necessario un chiarimento in merito alla questione. Lo screendell’articolo di live blog che fa update costante sulle ultime notizie dalla guerra Russia Ucraina – che è circolato tanto nelle ultime ventiquattro ore – contiene un vistosissimo errore ripetuto almeno un paio di volte. Lalanciacaz*i – stando a quanto dice– non sarebbe mai comparsa sul loro sito. Sta circolando da oltre 24 ore undicon un presuntoin un nostro articolo, ...

