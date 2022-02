La seconda vita dei motori termici? Grazie a idrogeno, carburanti bio e sintetici (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con inappuntabile tempismo, mentre il mondo politico europeo si interroga sul bando ai motori termici del 2035, i principali costruttori dell’automotive svelano nuove soluzioni tecniche per renderli ecosostenibili. Ci crede molto Toyota che, dopo aver presentato un 3 cilindri turbo di 1,5 litri di cilindrata alimentato a idrogeno – con cui sta correndo nelle gare di una serie giapponese –, ora toglie i veli ad un taurino V8 di 5 litri e 450 Cv, sempre alimentato a idrogeno (quindi a zero emissioni di CO2 allo scarico), sviluppato nell’arco di 5 anni da Yamaha per conto del colosso nipponico dell’auto. Rispetto al V8 di partenza (pressoché di medesima potenza), alimentato a benzina, il propulsore è stato modificato per quanto concerne iniettori, testate, collettore di aspirazione e altri componenti. “Ho iniziato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con inappuntabile tempismo, mentre il mondo politico europeo si interroga sul bando aidel 2035, i principali costruttori dell’automotive svelano nuove soluzioni tecniche per renderli ecosostenibili. Ci crede molto Toyota che, dopo aver presentato un 3 cilindri turbo di 1,5 litri di cilindrata alimentato a– con cui sta correndo nelle gare di una serie giapponese –, ora toglie i veli ad un taurino V8 di 5 litri e 450 Cv, sempre alimentato a(quindi a zero emissioni di CO2 allo scarico), sviluppato nell’arco di 5 anni da Yamaha per conto del colosso nipponico dell’auto. Rispetto al V8 di partenza (pressoché di medesima potenza), alimentato a benzina, il propulsore è stato modificato per quanto concerne iniettori, testate, collettore di aspirazione e altri componenti. “Ho iniziato a ...

Advertising

RaiNews : I soldati ucraini 'stanno sacrificando la loro vita per evitare una seconda #Chernobyl', twitta il presidente dell'… - Bar1Leonardo : @lup0solitari0 @vincenzobellas1 @KTonkova Mi sembra un benaltrismo fuori luogo. Chieda ai paesi dell'ex Patto di Va… - whitesnowqueens : Per la rubrica consigli non richiesti: Nella vita inizia a distinguere tra autoefficacia e autostima Così saprai… - durchdienachtx : Nella mia vita ho conosciuto una sola persona ucraina, era una mia compagna di seconda elementare che poi si trasfe… - AD_italia : Un appartamento francese vive una seconda vita grazie al progetto dello studio Razavi. Colori tenui e pochi dettagl… -

Ultime Notizie dalla rete : seconda vita Ucraina Russia, negoziati in corso. Zelensky: 'Le prossime ore saranno cruciali' Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che i soldati ucraini stavano 'sacrificando la loro vita per evitare una seconda Chernobyl '. Biden: 'Putin pagherà le conseguenze della ...

Roccella Summer Festival, Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme in concerto il 23 agosto Ci saranno anche Antonello Venditti e Francesco De Gregori nel programma dei concerti della seconda edizione del Roccella Summer Festival. La rassegna realizzata in collaborazione con l'...che darà vita ...

La seconda vita dei rifiuti Rai News Sport e malattie rare: oltre il pregiudizio Esiste una convinzione radicata secondo cui chi convive con una patologia rara o con una disabilità non possa svolgere attività motorie ...

Cammino di Santiago, la migliore escursione del mondo Avete voglia di mettervi a camminare in mezzo alla natura? Il posto più spettacolare è il Cammino di Santiago secondo una classifica che mescola le ricerche su Google e gli hashtag su Instagram. Ma ne ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che i soldati ucraini stavano 'sacrificando la loroper evitare unaChernobyl '. Biden: 'Putin pagherà le conseguenze della ...Ci saranno anche Antonello Venditti e Francesco De Gregori nel programma dei concerti dellaedizione del Roccella Summer Festival. La rassegna realizzata in collaborazione con l'...che darà...Esiste una convinzione radicata secondo cui chi convive con una patologia rara o con una disabilità non possa svolgere attività motorie ...Avete voglia di mettervi a camminare in mezzo alla natura? Il posto più spettacolare è il Cammino di Santiago secondo una classifica che mescola le ricerche su Google e gli hashtag su Instagram. Ma ne ...