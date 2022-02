La schermata di PornHub che compare in Russia non è un messaggio di solidarietà all’Ucraina

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ladichea chi si collega al noto portale innon contiene undiper la popolazione Ucraina. Questo è l’elemento che si evince analizzando il materiale condiviso per la prima volta da alcuni account Twitter, tra cui Update Ukraine Situation e @root nomad. Questi ultimi avevano contribuito a diffondere la notizia di una sorta di blocco d’accesso imposto daalla popolazione russa: secondo questa ricostruzione, chi avesse visualizzato una clip con contenuto per adulti, si sarebbe trovato davanti a unacontenente una bandiera ucraina. Di questanon c’è però traccia da nessuna parte. LEGGI ANCHE > L’inevitabile diffusione di foto e video che, fuori ...

Advertising

giornalettismo : La verifica con connessione tramite VPN che punta alla Russia dimostra che non c'è alcuna bandiera dell'#Ucraina.… - ValeTramutola : La dieta, la guerra, il covid, Pornhub bloccato in tutta la Russia con la bandiera dell'Ucraina sulla schermata: tu… -

Ultime Notizie dalla rete : schermata PornHub

Hardware Upgrade

... e poi ripreso da altre centinaia di account,, che al suo interno contiene centinaia di ... chiunque dalla Russia provasse ad accedere al sito si troverebbe davanti unacon un ...... e poi ripreso da altre centinaia di account,, che al suo interno contiene centinaia di ... chiunque dalla Russia provasse ad accedere al sito si troverebbe davanti unacon un ...La piattaforma a luci rosse PornHub ha deciso di sostenere l’Ucraina in maniera plateale. Come? Vietando l’accesso al sito agli utenti che vengono geo-localizzati in Russia. Chi si collegherà dalla ...