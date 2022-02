La Russia ha distrutto l' aereo più grande del mondo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) I russi hannol'Antonov An-225, l'piùdel. L'enorme cargo chiamato Mriya ("sogno" in ucraino) si trovava parcheggiato in un aeroporto vicino a Kiev che è stato attaccato dai russi. La...

Putin lancia l'assalto totale a Kiev: attaccati gasdotti. Decine di morti tra i civili. L'Ucraina: distrutto un con… - Ucraina, forze russe a Chernobyl: distrutto un impianto di stoccaggio #ucraina #russia #chernobyl…

Esso fu trasportato dallaall'Inghilterra su una nave a vapore. L'incendio del 1992 ... la sala dei banchetti ufficiali, capace di ospitare fino a 160 persone, è andato completamente...La società statale ucraina Ukroboronprom, proprietaria di Antonov, ha diffuso una dichiarazione in cui affermava che l'aereo era statoma che sarà ricostruito a spese dellaper un ...Guerra Russia-Ucraina, è arrivato il giorno delle trattative per ... La Difesa ha aggiunto anche di aver distrutto, dall’inizio della guerra, 254 carri armati e veicoli corazzati ucraini, 31 aerei, 46 ...Guerra, abbattuto l'Antonov-225 Mriya, il più grande aereo del mondo | Poteva essere utilizzato per trasportare carichi pesanti ...