La Russia esiliata dal mondo dello sport | tutte le conseguenze nelle varie competizioni

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Le Federazioniive Internazionali e gli organizzatori di eventiivi non invitino o consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alleinternazionali”. Il comunicato del Cio, massimo organismoivo, diramato nella giornata di oggi ha dettato una linea ben precisa. Ovvero estromettere tutti gli atleti russi e bielorussi daleivi. Un invito caldeggiato nei confronti dile federazioniive. Il conflitto in Ucraina, nonostante il tentativo di un dialogo, non finisce. Anzi, si intensifica ora dopo ora. E loprova a mettere in campole armi a disposizione. FIFA-UEFA – Invito raccolto dal ...