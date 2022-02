La Russia che protesta contro l' invasione dell' Ucraina

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - borghi_claudio : Ricordo che dopo questa crisi ci saranno ancora sia la Russia che l'Ucraina. Il mondo non è un videogioco e la pace… - JohnMcN03 : RT @borghi_claudio: Se devo guardare le cose da un punto di vista puramente economico come aree di attrazione mi verrebbe da dire che o Put… - Colimberti : RT @silvia_sb_: Quello che argomentano “L’invasione è un crimine, MA l’Occidente ha sbagliato nei confronti della Russia” mi ricordano quel… -

... il bolscevismo in, il fascismo in Italia, il nazionalsocialismo in Germania, e anzitutto la peste peggiore, il nazionalismoha avvelenato la fioritura della nostra cultura europea". La ......giorni di durissimi combattimenti e con l'incubo nucleare tirato in ballo da Vladimir Putinha ... in risposta all'inasprimento delle sanzioni contro ladeciso da Stati Uniti, Unione Europea, ...Le news sulla guerra, in diretta: partono i colloqui fra le delegazioni di Mosca e Kiev, ma sullo sfondo c’è lo spettro della guerra nucleare evocata da Putin. L’avanzata delle truppe russe sempre per ...Attaccati alla radio e alla tv russa, in questi giorni, viene in mente che Gogol’ e Bulgakov e l’Achmatova sono nati in Ucraina, e non si capisce come i russi possano bombardare quelle città delle q ...