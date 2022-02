La rete dei mercenari italiani al soldo di Putin L’intelligence | «Sono nel Donbass con i filorussi»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Fascisti, ultras ed estremisti, da quasi dieci anni fanno la spola con l’Ucraina, per i magistrati «reclutando combattenti» dalla Lombardia alla Sicilia. Su molti di loro pende un mandato di cattura. Ma da latitanti in questi giorni sui social fanno propaganda per la Russia

Advertising

Tg3web : Sui canali d'informazione ufficiali russi e ucraini, la censura di guerra è scattata e le immagini dei combattiment… - Mariella237 : RT @ritornoalfutur2: Il bello dei social: #Meloni, #Salvini, #Grillo sono sputtanati. La Rete infatti non dimentica, cari i miei putiniani… - Federculture : ???? ?????? Federculture sostiene e rilancia #cultureunitestheworld e #museumsagainstwar invitando anche la rete dei p… - dora_freedom : RT @V_V_Vi_Vi: ECCO UNO DEI TANTI BUFFONI MANGIA SOLDI DELLA RETE DI GATEKEEPER CON CUI IL SISTEMA NAZISTA ASSOPISCE OGNI POSSIBILITÀ DI RI… - profluigimarino : RT @ritornoalfutur2: Il bello dei social: #Meloni, #Salvini, #Grillo sono sputtanati. La Rete infatti non dimentica, cari i miei putiniani… -

Ultime Notizie dalla rete : rete dei

LA NAZIONE

... contenere i danni della disinformazione russa, proteggere l'identità e la sicurezzacittadini ... Meta Facebook ha appena annunciato di aver smantellato unadi decine di account fake o ...Inoltre, il supporto alle tecnologie OFDMA e MU - MIMO consente di ottimizzare laprioritizzandola in base alle singole richiestedispositivi connessi. A garantirne le prestazioni ci pensa ...Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Stato di emergenza prorogato fino a fine anno, con uno stanziamento aggiuntivo di “10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali per consentire di organ ...Poste Italiane ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di LIS Holding S.p.A. per un corrispettivo totale di 700 milioni di euro.