La Rappresentante di Lista | “Siamo stati fidanzati” | il retroscena salta fuori solo ora

Intervistati dal settimanale DiPiù, i due artisti de La Rappresentante di Lista hanno svelato di essere stati fidanzati in passato. Con la loro ultima partecipazione a Sanremo 2022, Veronica Lucchesi e Dario Mangiarancina, meglio noti come La Rappresentante di Lista, si sono ormai conquistati un posto nell'Olimpo della musica italiana.

