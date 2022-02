La prof supplente vince il concorso ma doveva essere assunta in ruolo prima, il giudice gli dà 4mila euro di risarcimento (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’assunzione automatica a tempo indeterminato dopo 36 mesi di servizio non è facoltativa, ma va adottata in tutti i Paesi membri dell’Unione europea: chi non si adegua è giusto che riconosca almeno una somma risarcitoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’assunzione automatica a tempo indeterminato dopo 36 mesi di servizio non è facoltativa, ma va adottata in tutti i Paesi membri dell’Unionepea: chi non si adegua è giusto che riconosca almeno una somma risarcitoria. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : La prof supplente vince il concorso ma doveva essere assunta in ruolo prima, il giudice gli dà 4mila euro di risarc… - AniefTorino : La prof supplente vince il concorso ma doveva essere assunta in ruolo prima, il giudice gli dà 4mila euro di risarc… - maskedmutual : RT @whoviansoul: @maskedmutual Tranquilla sará la supplente di cattedra visto che c’é assenza di prof! - whoviansoul : @maskedmutual Tranquilla sará la supplente di cattedra visto che c’é assenza di prof! - LouiseODonoghu2 : RT @johnwxsherlock: Michele Bravi as il prof di arte. I suoi abiti sono pazzeschi,glieli invidiano tutti ma nessuno ha il coraggio di mette… -