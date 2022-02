La piazza trabocca per dire no alla guerra

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Migliaia davanti a Palazzo Vecchio: associazioni, istituzioni e persone comuni. E tanti anche i fiorentini in fila per consegnare generi di prima ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : piazza trabocca

LA NAZIONE

Migliaia davanti a Palazzo Vecchio: associazioni, istituzioni e persone comuni. E tanti anche i fiorentini in fila per consegnare generi di prima ...... del dolore, della sofferenza che si riempie fino all'orlo, e ancora una volta', Antonij ...solidarietà espressa al popolo cecoslovacco da un pugno di dissidenti russi che scesero sulla..."Una bella piazza partecipata da tanti cittadini, lavoratori e lavoratrici" dice infine Paola Galgani segretaria generale Cgil Firenze. All’imbrunire i colori della bandiera della pace hanno colorato ...Pittore e musicista: «Facevo il mio giro di 800 metri dieci volte al giorno, per tenere il conto usavo i sassolini». Otto dipinti per Bergamo e Brescia capitali della cultura: per ogni opera, il piani ...