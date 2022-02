La pezza confusa di Lucia Annunziata sugli ucraini in Italia che sa di nuova gaffe | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “La comunità ucraina inè molto larga, è una comunità che, tuttavia, non ha il miglior trattamento, è una comunità che fa i lavori più umili, per noi molto utili, soprattutto per i nostri vecchi e le nostre case, una comunità sicuramente non trattata benissimo, insomma, no?!“. Dopo la lettera di scuse per le parole pronunciate in un fuorionda in cuidefiniva i membri della comunità ucraina in“camerieri e badanti”, ieri durante lo speciale Tg3 la giornalista è incappata di nuovo in uno scivolone comunicativo. La generalizzazione “fa i lavori più umili” e l’espressione “per i nostri vecchi” hanno lasciatomente perplessi gli spettatori. Al suo fianco c’eramente Antonio Di Bella, che in occasione della primaaveva aggiunto ...