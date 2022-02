La nuova matrice dell’antisemitismo è la giudeofobia islamista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel suo nuovo saggio, “Sortir de l’antisémitisme?”, lo storico e filosofo francese Pierre-André Taguieff continua la sua riflessione sulla giudeofobia e sulle sue trasformazioni. Se da un lato constata che il vecchio antisemitismo di tradizione cattolica sta scomparendo, dall’altro nota che la crescente islamizzazione dell’odio verso gli ebrei è la grande sfida della nostra epoca. Le Figaro Magazine – “Si può mettere fine all’antisemitismo e in che modo?”, è la domanda che lei avanza nel suo nuovo saggio. Ma anzitutto qual è la situazione dell’antisemitismo in Francia? Pierre-André Taguieff – Ormai, in Francia così come nella maggior parte delle democrazie occidentali, i produttori, i costruttori e i propagatori del discorso antiebraico globalizzato, che si diffonde principalmente su internet, formano tre gruppi relativamente distinti, ma per nulla ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel suo nuovo saggio, “Sortir de l’antisémitisme?”, lo storico e filosofo francese Pierre-André Taguieff continua la sua riflessione sullae sulle sue trasformazioni. Se da un lato constata che il vecchio antisemitismo di tradizione cattolica sta scomparendo, dall’altro nota che la crescente islamizzazione dell’odio verso gli ebrei è la grande sfida della nostra epoca. Le Figaro Magazine – “Si può mettere fine all’antisemitismo e in che modo?”, è la domanda che lei avanza nel suo nuovo saggio. Ma anzitutto qual è la situazionein Francia? Pierre-André Taguieff – Ormai, in Francia così come nella maggior parte delle democrazie occidentali, i produttori, i costruttori e i propagatori del discorso antiebraico globalizzato, che si diffonde principalmente su internet, formano tre gruppi relativamente distinti, ma per nulla ...

