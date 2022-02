La Nazionale ucraina di scherma si rifiuta di affrontare la squadra russa: “Non possiamo farlo”. Applausi dal pubblico – Video (Di lunedì 28 febbraio 2022) La squadra ucraina di scherma si è ritirata il 27 febbraio da un evento a squadre di scherma della Coppa del Mondo al Cairo per non affrontare la Russia, con in mano un cartello “Ferma la guerra, salva l’ucraina”, nel quarto giorno dell’invasione del proprio paese da parte di Mosca. Russi e ucraini si sarebbero dovuti incontrare negli ottavi di finale, ma gli uomini in gialloblu della squadra ucraina si sono rifiutati di combattere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ladisi è ritirata il 27 febbraio da un evento a squadre didella Coppa del Mondo al Cairo per nonla Russia, con in mano un cartello “Ferma la guerra, salva l’”, nel quarto giorno dell’invasione del proprio paese da parte di Mosca. Russi e ucraini si sarebbero dovuti incontrare negli ottavi di finale, ma gli uomini in gialloblu dellasi sonoti di combattere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Radio1Rai : #RussiaUkraineConflict Un appello per la pace arriva da #ElenaSedina, campionessa nazionale di scacchi in carica, u… - TgLa7 : #Basket: nazionale #Italia domani in campo per le qualificazioni mondiali contro Islanda con colori #Ucraina su vol… - twitorino : Questa sera la Mole Antonelliana, per esprimere la solidarietà della Città di Torino a Kiev, si illumina di giallo… - QuentinLP8 : I Residenti di #Energodar e la guardia nazionale ucraina si preparano ad un possibile sfondamento di Corazzati e me… - ilfattovideo : La Nazionale ucraina di scherma si rifiuta di affrontare la squadra russa: “Non possiamo farlo”. Applausi dal pubbl… -