La nazionale ucraina di scherma si rifiuta di affrontare la Russia e viene applaudita dal pubblico | VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri la squadra ucraina di scherma ha deciso di non affrontare la Russia agli ottavi di finale della Coppa del Mondo che si sta disputando in questi giorni al Cairo, in Egitto. I quattro atleti hanno parlato con i giudici di gara comunicando le loro intenzioni e menzionando le loro famiglie, che in questo momento si trovano sotto assedio nelle loro case in ucraina. Successivamente, un applauso si è levato dal pubblico, mentre uno degli schermidori ha mostrato un cartello con scritto: “Stop alla guerra, salviamo l’ucraina”. La selezione nazionale si è quindi fermata a un passo dai quarti di finale, preferendo anteporre l’etica ai propri interessi sportivi. La nazionale ucraina di scherma si ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri la squadradiha deciso di nonlaagli ottavi di finale della Coppa del Mondo che si sta disputando in questi giorni al Cairo, in Egitto. I quattro atleti hanno parlato con i giudici di gara comunicando le loro intenzioni e menzionando le loro famiglie, che in questo momento si trovano sotto assedio nelle loro case in. Successivamente, un applauso si è levato dal, mentre uno degli schermidori ha mostrato un cartello con scritto: “Stop alla guerra, salviamo l’”. La selezionesi è quindi fermata a un passo dai quarti di finale, preferendo anteporre l’etica ai propri interessi sportivi. Ladisi ...

Advertising

TgLa7 : #Basket: nazionale #Italia domani in campo per le qualificazioni mondiali contro Islanda con colori #Ucraina su vol… - twitorino : Questa sera la Mole Antonelliana, per esprimere la solidarietà della Città di Torino a Kiev, si illumina di giallo… - GiovanniToti : Regione Liguria c’è per tutte le donne e i bambini in fuga dalla guerra in #Ucraina: siamo pronti ad accoglierli, c… - Sior_PomoPero : @Arianna_ilfilo è quella, viene spesso usata dai nazionalisti dell'Ucraina occidentale ed il leader di quel movimen… - Giusi13853185 : RT @AntonioSocci1: Patria, sovranità nazionale, difesa dei confini, indipendenza... Da anni sentiamo che sono brutte parole e chi le pronun… -