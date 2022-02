La madre di Zaniolo risponde ad un hater: “Il calcio passa, la cattiveria no” (Di martedì 1 marzo 2022) Nicolò Zaniolo è stato il protagonista della vittoria della Roma sullo Spezia. Il classe 1999 ha conquistato il calcio di rigore della vittoria, subendo un calcio in faccia da Maggiore. Col volto sanguinante, il talento giallorosso ha esultato prima in campo e poi sui social, pubblicando la foto della ferita e la scritta “L’importante erano i tre punti…“. Tanti commenti dei tifosi giallorossi, ma anche da parte di hater. “Lui ha preso la scarpata ma poi guarisce. Tu dalla rabbia e cattiveria non guarirai mai. Mi spiace che devi vivere così, spero che ti passi. Il male non si augura a nessuno“, è la risposta di sua madre, Francesco Costa ad uno degli hater. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Nicolòè stato il protagonista della vittoria della Roma sullo Spezia. Il classe 1999 ha conquistato ildi rigore della vittoria, subendo unin faccia da Maggiore. Col volto sanguinante, il talento giallorosso ha esultato prima in campo e poi sui social, pubblicando la foto della ferita e la scritta “L’importante erano i tre punti…“. Tanti commenti dei tifosi giallorossi, ma anche da parte di. “Lui ha preso la scarpata ma poi guarisce. Tu dalla rabbia enon guarirai mai. Mi spiace che devi vivere così, spero che ti passi. Il male non si augura a nessuno“, è la risposta di sua, Francesco Costa ad uno degli. SportFace.

