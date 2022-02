La lezione del Covid è che gli incendi non si spengono un po’ alla volta, e vale anche per Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il dibattito intorno all’opportunità di ricorrere a sanzioni più o meno «proporzionate», «graduali» e «mirate» per fermare l’avanzata russa in Ucraina ricorda molto da vicino il dibattito sulle restrizioni necessarie a fermare l’avanzata del Covid. O almeno ce lo ricorderebbe, se da quell’esperienza avessimo imparato qualcosa. Per giorni ci siamo sentiti dire che occorreva tenere da parte le sanzioni più dure come deterrente in caso di escalation, persino dopo che la Russia aveva dato il via a un’invasione su larga scala. Posizione difficilmente comprensibile in sé e per sé (quale sarebbe l’ulteriore escalation che dovremmo attendere, il lancio di missili nucleari contro le capitali europee?), ma anche il segno che dall’esperienza della pandemia abbiamo imparato poco. Fortunatamente le decisioni annunciate ieri dalla Commissione ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il dibattito intorno all’opportunità di ricorrere a sanzioni più o meno «proporzionate», «graduali» e «mirate» per fermare l’avanzata russa in Ucraina ricorda molto da vicino il dibattito sulle restrizioni necessarie a fermare l’avanzata del. O almeno ce lo ricorderebbe, se da quell’esperienza avessimo imparato qualcosa. Per giorni ci siamo sentiti dire che occorreva tenere da parte le sanzioni più dure come deterrente in caso di escalation, persino dopo che la Russia aveva dato il via a un’invasione su larga scala. Posizione difficilmente comprensibile in sé e per sé (quale sarebbe l’ulteriore escalation che dovremmo attendere, il lancio di missili nucleari contro le capitali europee?), mail segno che dall’esperienza della pandemia abbiamo imparato poco. Fortunatamente le decisioni annunciate ieri dCommissione ...

Advertising

SBuffagni : La guerra non è mai la soluzione. Usiamo subito una parte dei soldi delle restituzioni del #Movimento per aiuti uma… - channeldraw : Domani mattina avrò il piacere di tenere una lezione durante l'occupazione del Liceo M. Minghetti su Patrick Zaki e… - Raicomspa : Tra la noia e il dolore, la nostra fuga è #UnProfessore con @GassmanGassmann che, tra una lezione e l'altra, ci ric… - mschirruvive : RT @mazzettam: Dalla guerra in #Ucraina gli abitanti meno bianchi del mondo stanno ricevendo una lezione, o almeno un vistoso promemoria, a… - UmbertoDebiasi : RT @Gitro77: @EnricoLetta La prima lezione di storia te la offro io: questa foto del maggio 2014 ritrae una famiglia di Sloviansk, nel Donb… -