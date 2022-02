La Lega voterà le mozioni unitarie sull’Ucraina a Roma e Bruxelles (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – La Lega voterà le mozioni unitarie sull’Ucraina sia a Roma che a Bruxelles. Proprio così. Lo riferisce una nota del Carroccio in cui si spiega che l’obiettivo – che Matteo Salvini “ha ribadito anche al Presidente Draghi nel corso di una telefonata prima del consiglio dei ministri” – è offrire “massima collaborazione, dimostrare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Matteo Salvini in piazza contro il governo Salvini è sempre più il capitano: successo per la manifestazione contro il governo Matteo Salvini a testa bassa sul Mes La Lega manifesta contro il governo Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Salvini dice sì ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 febbraio 2022)– Lalesia ache a. Proprio così. Lo riferisce una nota del Carroccio in cui si spiega che l’obiettivo – che Matteo Salvini “ha ribadito anche al Presidente Draghi nel corso di una telefonata prima del consiglio dei ministri” – è offrire “massima collaborazione, dimostrare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Matteo Salvini in piazza contro il governo Salvini è sempre più il capitano: successo per la manifestazione contro il governo Matteo Salvini a testa bassa sul Mes Lamanifesta contro il governo Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Salvini dice sì ...

borghi_claudio : In votazione in commissione emendamento sullo stop al green pass. Parere contrario del Governo. La Lega ha appena a… - GuidoDeMartini : ?? AGGIORNAMENTO: la Lega ha annunciato ora in aula che non voterà a favore della conversione in legge dell’a.C 3434… - Psicagogo : @Giovaguerrato @dottorbarbieri Un giorno metterà fuori legge la Lega, e lui voterà a favore. - IlCapit39803328 : Il finto sovranità chiamato Salvini ha dichiarato che sull' Ucraina la Lega voterà qualsiasi cosa il ' vile affaris… - infoitinterno : Ucraina, Lega voterà mozioni unitarie a Roma e a Bruxelles -

Il solco della guerra: fra i politici italiani chi sta con chi nella questione ucraina ... aprendo l'assemblea nazionale di Italia viva, garantisce che il suo partito "voterà a favore di ... noi non abbiamo più il gas", riflette il leader della Lega, a margine della visita al console ucraino ...

