La guerra spiegata a mia figlia Un tentativo…

Mamma, perché fanno la guerra? La domanda di mia figlia, nove anni, arriva il giorno dell'annuncio dell'attacco russo in Ucraina. Tanto precisa lei, quanto spiazzata io. "Hai presente, le rispondo, quando non riesci a metterti d'accordo con tua sorella e alla fine vi tirate i capelli e vi date i calci"? In fondo anche la guerra ha una radice psicologica. Penso a quello che osservava Freud cento anni fa di fronte alla coazione, propria di noi animali razionali, a risolvere nel sangue i conflitti che non possiamo elaborare. Poi penso alle parole di un bellissimo film di qualche anno fa: "C'è una sottile linea rossa che separa il sano dal pazzo. C'è una sottile linea rossa che separa il paradiso dall'inferno, la vita dalla morte. C'è una sottile linea rossa che separa il bene dal male, la pace dalla guerra.

