La guerra mette a nudo la pochezza del tele-giornalismo italiano

Marc Innaro è corrispondete da Mosca per la Rai L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin ha portato a galla tutta la fragilità e l'inconsistenza del giornalismo televisivo italiano. Dall'imbarazzante Lucia Annunziata, che tra fuori onda, scuse e incapacità di gestire la gaffe ha dato il peggio di sé, alle domande bizzarre di Massimo Giletti agli ucraini riparati nella metropolitana di Kiev, passando per lo strano stupore del mondo davanti alle corrispondenze da Mosca di Marc Innaro, giornalista Rai, da sempre filo-russo e proprio per questo apprezzato da Matteo Salvini. O almeno dal Salvini che fino a settimana scorsa inneggiava a Putin, ma forse non dal Salvini che questa settimana ha pregato davanti all'Ambasciata ucraina. E dopo due anni di pandemia Covid, in cui l'informazione è stata subappaltata agli scienziati, ...

