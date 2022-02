La guerra dell' energia Le sfide | i tabù e i vizi ideologici dell' Italia Parla il ministro Cingolani

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto che le sanzioni approvate dall’“ci impongono di considerare con grande attenzione l’impatto sulla nostra economia”. Ha ricordato che “il 45 per cento del gas che l’importa proviene dalla Russia, in aumento dal 27 per cento di dieci anni fa”. Ha invitato il paese a “procedere spedito sul frontea diversificazione, per superare quanto prima la nostra vulnerabilità ed evitare il rischio di crisi future”. Ha annunciato “di voler incrementare il gas naturale liquefatto importato da altre rotte, come gli Stati Uniti”, di voler “lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico – come il Tap dall’Azerbaijan, il TransMed dall’Algeria e dalla Tunisia, il GreenStream dalla Libia” – e di essere pronto a riaprire “le centrali a carbone, per ...