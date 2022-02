La FIFA riflette sulla Russia | possibile esclusione dal Mondiale

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) per la Nazionale del Paese che ha invaso l’Ucraina Dopo le prime sanzioni, ritenute da molti troppo leggere, lastando sul destino dellanel mondo del calcio. Secondo Sky Sports sarebbero in arrivo nuovi provvedimenti da parte della massima federazione calcistica internazionale. Prende quota in tal senso l’eventualità della sospensione della nazionale russa fino a nuovo avviso. Questo equivarrebbe pertanto all’delladai Mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.