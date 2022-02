La FIFA pronta a sospendere la Russia | Mondiali a rischio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lasta valutando dila nazionale russa dal calcio internazionale fino a nuovo avviso, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte del paese, come riportato dall’agenzia di stampa britannica Reuters. Laè in trattative avanzate con l’organo calcistico europeo UEFA sulla questione e la decisione arriverà già nelle prossime ore. Alle ore 18 L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : FIFA pronta

Calcio e Finanza

...scommesse Bitcoin su eventi sportivi internazionali come le finali della Coppa del Mondoo il ... Questo perché non esiste un'autorità singletona rilasciare licenze di scommessa su un sito. ...La Federcalcio transalpina èa discutere, dopo l'inizio della guerra in Ucraina, una ... Un altro chiaro messaggio allaLa Fifa sta per decidere di escludere la nazionale della Russia dagli spareggi per i Mondiali in Qatar. Lo riferiscono fonti molto vicine alla fe ...Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, la Russia ha attaccato l'Ucraina dopo il via libera all'operazione militare da parte del presidente.