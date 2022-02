La felicità di Anna Moroni: ha festeggiato il compleanno con tutta la famiglia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri 27 febbraio Anna Moroni ha festeggiato il suo compleanno. Un’età che non dimostra soprattutto per l’energia che continua a mettere in tutto ciò che fa, nella sua cucina, nelle sue ricette. 83 anni è l’età di Anna Moroni ma lei resterà altri 100 anni con il suo pubblico, i suoi tesori, pronta a ricordare che bisogna lavarsi sempre le mani. Ieri ha festeggiato il compleanno con tutta la famiglia, con i figli, i nipoti, dal più piccolo al più grande, solo un assente ma anche lui ha seguito tutto con una videochiamata. Per Anna Urbani gli auguri di tutti, ovviamente anche di Antonella Clerici e dei tanti amici cuochi che ha incontrato in tanti anni di lavoro e tv. Sul suo profilo social la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri 27 febbraiohail suo. Un’età che non dimostra soprattutto per l’energia che continua a mettere in tutto ciò che fa, nella sua cucina, nelle sue ricette. 83 anni è l’età dima lei resterà altri 100 anni con il suo pubblico, i suoi tesori, pronta a ricordare che bisogna lavarsi sempre le mani. Ieri hailconla, con i figli, i nipoti, dal più piccolo al più grande, solo un assente ma anche lui ha seguito tutto con una videochiamata. PerUrbani gli auguri di tutti, ovviamente anche di Antonella Clerici e dei tanti amici cuochi che ha incontrato in tanti anni di lavoro e tv. Sul suo profilo social la ...

Advertising

anna_prelemi : La felicità ? #prelemi - anna_rattenni : RT @Annapol00884694: Il percorso di ??: -Giamma è Sophie nn stanno bene come coppia. Haters: rosica Realtà: Si lasciano e si mettono con al… - anna_rattenni : RT @Annapol00884694: Sole criticava la coppia Sophie/Giamma. Ma il tempo le ha dato ragione. Gianmaria con Federica era tutta altra cosa. L… - anna_rattenni : RT @nomituttipresi: Qual é il tuo sogno? Voglio fare la postina di c'è posta, girare dei video dove faccio finta di fare lunghi viaggi in b… - anna_predani : La mia felicità in questo momento è pensare che da lunedi rivedrò @Gerry_Scotti a @striscia la Notizia tutte le se… -

Ultime Notizie dalla rete : felicità Anna Mentre scrivo ho quattro anni, una cosa del genere mi capitò con il gol di Diawara al Chievo Anna, che segue il calcio allo stesso modo del sottoscritto quando c'è in tv il Grande Fratello, ... E i miei due bambini, attirati dalle urla di felicità, hanno abbandonato i cartoni animati e si sono ...

Gli 80 anni di Dino Zoff: esempio di stile e di lealtà ...che ha segnato un'epoca e che ha visto l'Italia intera trovare il suo momento di massima felicità ... la Fiorentina, e da allora vive a Roma, con l'amata moglie Anna, fa il nonno, gioca a golf, legge ...

La felicità di Anna Moroni: ha festeggiato il compleanno con tutta la famiglia Ultime Notizie Flash , che segue il calcio allo stesso modo del sottoscritto quando c'è in tv il Grande Fratello, ... E i miei due bambini, attirati dalle urla di, hanno abbandonato i cartoni animati e si sono ......che ha segnato un'epoca e che ha visto l'Italia intera trovare il suo momento di massima... la Fiorentina, e da allora vive a Roma, con l'amata moglie, fa il nonno, gioca a golf, legge ...